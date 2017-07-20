В Харькове бросили гранату во двор частного дома

ГУ Нацполиции Харьковской области

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. В ночь со среды на четверг в Харькове неизвестные бросили гранату во двор частного дома.

Инцидент произошел на улице Сеченова. По предварительным данным, неизвестные забросили на территорию домовладения гранату РГД-5. Взрыв повредил окна и стены дома, никто из жильцов не пострадал, сообщает newsroom.kh.ua.

Открыто уголовное производство по статье 296 УК Украины ("хулиганство"). По собственной информации NewsRoom, хозяин дома — предприниматель на одном из рынков Харькова, ни к каким политическим течениям мужчина отношения не имеет.

Напомним, в Одессе вследствие взрыва гранаты Ф-1 в многоквартирном доме погиб один подросток. Еще двое получили ранения и находятся в больнице. После взрыва полиция обнаружила в гараже три гранаты РГД-5, четыре гранаты Ф-1, тротиловую шашку весом 400 г и прочее.