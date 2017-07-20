Минобороны: 9 военных погибли в зоне АТО за сутки

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. В зоне проведения АТО за сутки погибли 9 украинских бойцов. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко. Еще 5 бойцов, по его словам, получили ранения.

Сегодня утром в ходе обстрела Красногоровки погибли 4 бойца, еще 2 были ранены. Еще один военный погиб в районе Новгородского.

Вчера один боец погиб в районе Марьинки. Кроме того, на взрывном устройстве в районе Новотошковского подорвалась группа военнослужащих: трое погибли, еще три — ранены.

Также Лысенко сообщил о гибели еще одного бойца и ранении трех