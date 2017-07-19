"Киевгаз" заверил, что дом в Киеве взорвался не из-за газа

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. "Киевгаз" заверил, что газ не мог стать причиной взрыва в жилом доме на Голосеевском проспекте в Киеве, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

"Уверяем, что чрезвычайная ситуация на Голосеевский проспекте, 70 не могла произойти из-за неисправности системы газоснабжения дома", — отмечается в сообщении пресс-службы.

"8 июля приборами газораспределительного пункта, находящегося в непосредственной близости от аварийного дома, не зафиксировано никаких колебаний давления, — отметили в пресс-службе, — В феврале 2017 года в жилом здании на Голосеевском проспекте 70 была проведена полная качественная техническая проверка системы газоснабжения".

По данным "Киевгаза", "результаты проверки на герметичность внутридомовых газопроводов были положительные — ни одного падения давления не зафиксировано".

На предприятии заверили, что "если бы было зафиксировано обратное — газ бы в феврале 2017 года не пустили".

Также сообщается, что по результатам осмотра после взрыва газовая колонка и плита в квартире №9 были в исправном состоянии — "без следов повреждений как на самих приборах, так и в местах подключения к газовой сети дома — версия о самовольное вмешательство жителем в систему газоснабжения дома подтверждения не нашла".

По данным предприятия, в большинстве квартир в доме установлены сигнализаторы загазованности: "Ни один из устройств сигнала в день взрыва не давал. Газовые трубы домовой системы газоснабжения к их демонтажу службой ДСНС были в исправном состоянии".

"Учитывая вышеуказанные факты, мы, как специалисты газовой сферы, утверждаем, что природный газ не является причиной взрыва в доме на Голосеевском проспекте, 70", — говорится в сообщении.

Напомним, 8 июля в Киеве произошел взрыв в жилом доме, в результате чего погибли два человека, также пострадали 6 человек.