В Одессе неизвестные напали на судью, женщину госпитализировали

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Сегодня под стенами Хозяйственного суда Одесской области группа неизвестных напала на судью. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации судей хозяйственных судов Украины.

Инцидент произошел, когда судья Ирина Малярчук шла на работу. Группа людей подбежала к ней и облила неизвестным веществом зеленого цвета. Оно попало на лицо и открытые участки кожи судьи.

В пресс-службе Хозяйственного суда Одесской области предположили, что зеленое вещество — это обычная зеленка, которую нападавшие принесли в пластиковой бутылке. Жидкость попала в глаза судье, поэтому женщину пришлось госпитализировать.

Пушкинская.net В Одессе неизвестные напали на судью Хозяйственного суда

Пушкинская.net В Одессе неизвестные напали на судью Хозяйственного суда

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали в Киеве преступную группу из трех мужчин, которые находили своих жертв в развлекательных заведениях и угощали их напитками с подсыпанными туда сильнодействующими медицинскими препаратами, после чего забирали их ценные и личные вещи, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.