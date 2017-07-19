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    В Одессе неизвестные напали на судью, женщину госпитализировали

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    Рост криминала в Украине (326)

    (обновлено: )2210
    Как сообщается, группа людей подбежала к судье и облила неизвестным веществом зеленого цвета. Оно попало на лицо и открытые участки кожи судьи. Женщину пришлось госпитализировать.
    В Одессе неизвестные напали на судью Хозяйственного суда
    Пушкинская.net

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Сегодня под стенами Хозяйственного суда Одесской области группа неизвестных напала на судью. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации судей хозяйственных судов Украины.

    Евгений Лосовский
    Facebook Евгения Лосовского
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    Инцидент произошел, когда судья Ирина Малярчук шла на работу. Группа людей подбежала к ней и облила неизвестным веществом зеленого цвета. Оно попало на лицо и открытые участки кожи судьи.

    В пресс-службе Хозяйственного суда Одесской области предположили, что зеленое вещество — это обычная зеленка, которую нападавшие принесли в пластиковой бутылке. Жидкость попала в глаза судье, поэтому женщину пришлось госпитализировать.

    Пушкинская.net
    В Одессе неизвестные напали на судью Хозяйственного суда
    Пушкинская.net
    В Одессе неизвестные напали на судью Хозяйственного суда

    На месте происшествия работают сотрудники полиции.

    Ранее сообщалось, что правоохранители задержали в Киеве преступную группу из трех мужчин, которые находили своих жертв в развлекательных заведениях и угощали их напитками с подсыпанными туда сильнодействующими медицинскими препаратами, после чего забирали их ценные и личные вещи, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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