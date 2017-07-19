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    Происшествия

    В Киеве задержали трех человек, издевавшихся над несовершеннолетней

    Тема:

    Рост криминала в Украине (325)

    (обновлено: )128
    Согласно информации, девушке - неполных 16 лет, она из Житомирской области. 13 июля она приехала в Киев работать няней - объявление нашла в одной из социальных сетей.
    В Киеве задержали трех человек, издевавшихся над несовершеннолетней
    Патрульная полиция Украины / Facebook

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Патрульные полицейские столицы освободили из квартиры несовершеннолетнюю девушку, которая приехала из Житомира устроиться на работу няней, но попала на шесть дней в сексуальное рабство.

    Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

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    Вызов патрульным о том, что человек просит о помощи на улице Николая Закревского, поступил 18 июля, около 17 часов.

    На месте происшествия заявитель пояснил: он с дочерью вышел на прогулку, а когда кто-то начал бросать им бумажки из окна на 8-м этаже — это были записки с просьбой помочь, вызвал патруль.

    Инспекторы патрульной полиции, когда поднялись на 8-й этаж указанного дома, смогли пообщаться с девушкой, находящейся в квартире, только через двери, поскольку она не могла их открыть. Девушка рассказала, что ей неполных 16 лет, она из Житомирской области. 13 июля приехала в Киев работать няней — объявление нашла в одной из соцсетей.

    Патрульная полиция Украины / Facebook
    В Киеве задержали трех человек, издевавшихся над несовершеннолетней
    Патрульная полиция Украины / Facebook
    В Киеве задержали трех человек, издевавшихся над несовершеннолетней

    "Здесь меня встретили 2 женщин, привели в эту квартиру. Впоследствии сюда пришел еще один человек. Они втроем избивали меня, заставляли пить алкоголь, таскали за волосы и запугивали. Каждый вечер возили к мужчинам и заставляли заниматься проституцией. Отобрали все вещи. Заставили по телефону врать матери, что я нашла работу и у меня все в порядке", — рассказала девушка.

    Полицейские освободили пострадавшую из квартиры.

    Несовершеннолетняя выглядела испуганной, на теле были синяки.

    В то же время спасенная сказала, что уже чувствует себя лучше и не нуждается в медицинской помощи.

    На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которой передали девушку.

    В полиции также сообщили, что предполагаемых преступников впоследствии удалось задержать.

    Ранее сообщалось, что правоохранители задержали на столичном жилмассиве "Оболонь" пьяного полковника разведки Министерства обороны Украины, который "решил пострелять" на улице.

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