КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. В Киеве на улице Дарвина, 5 ночью на среду загорелся и полностью сгорел микроавтобус, сообщают в соцсетях очевидцы происшествия.

Отмечается, что пострадал водитель автобуса: у него серьезные ожоги рук и головы.

Как отмечают очевидцы, автобус взорвался сразу после того, как заехал во двор, а во время пожара были слышны многочисленные взрывы.

Как стало известно, после того, как пожар был потушен, в нескольких метрах от автомобиля была обнаружена бутылка от "коктейля Молотова", которая очевидно не долетела до цели.

facebook.com/Oleg Cheslavsky В Киеве ночью дотла сгорел микроавтобус

Очевидцы предположили, что автобус взорвали при помощи другой бутылки. Пожарные и правоохранители пока данную информацию не подтвердили.

Как сообщалось ранее, в среду, 12 июля, в Киеве на площади Льва Толстого горел автомобиль.