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    Происшествия

    В Киеве ночью дотла сгорел микроавтобус

    (обновлено: )53
    После того, как пожар был потушен, в нескольких метрах от автомобиля была обнаружена бутылка от "коктейля Молотова", которая очевидно не долетела до цели.
    В Киеве ночью дотла сгорел микроавтобус
    facebook.com/Oleg Cheslavsky

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. В Киеве на улице Дарвина, 5 ночью на среду загорелся и полностью сгорел микроавтобус, сообщают в соцсетях очевидцы происшествия.

    Отмечается, что пострадал водитель автобуса: у него серьезные ожоги рук и головы.

    Как отмечают очевидцы, автобус взорвался сразу после того, как заехал во двор, а во время пожара были слышны многочисленные взрывы.

    Как стало известно, после того, как пожар был потушен, в нескольких метрах от автомобиля была обнаружена бутылка от "коктейля Молотова", которая очевидно не долетела до цели.

    facebook.com/Oleg Cheslavsky
    В Киеве ночью дотла сгорел микроавтобус

    Очевидцы предположили, что автобус взорвали при помощи другой бутылки. Пожарные и правоохранители пока данную информацию не подтвердили.

    Как сообщалось ранее, в среду, 12 июля, в Киеве на площади Льва Толстого горел автомобиль.

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