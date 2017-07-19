В Ровенской области прогремел взрыв: есть погибшие

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. В одном из частных домохозяйств в Ровенской области произошел взрыв, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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В результате взрыва погибли три человека.

"В пгт Заречное 18 июля около 22 час. 38 мин. на территории частного домохозяйства в хозяйственной постройке произошел взрыв неизвестного взрывного предмета, в результате чего погибло 3 человека", — говорится в сообщении.

Разрушений строительных конструкций нет. Правоохранительными органами проводится следствие.

Напомним, из-за взрыва гранаты "Ф1", который произошел в многоквартирном доме на ул. Дальницкой, погиб 16-летний подросток, еще двое – его брат и приятель – получили ранения и были госпитализированы.