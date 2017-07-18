В Черновцах разбился автобус с иностранцами: есть погибшие

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. В Черновцах произошло серьезное ДТП с иностранцами. На улице Галицький Шлях столкнулись микроавтобус Mersedes Sprinter и рейсовый автобус Van Hool, сообщает пресс-служба ГСЧС региона.

Пресс-служба ГСЧС в Черновицкой области На месте ДТП в Черновицкой области с автобусом иностранцев

"Рейсовый автобус съехал в кювет и врезался в дерево, а водителя Mersedes Sprinter, 43-летнего жителя города Черновцы, было выброшено на проезжую часть и прижато автомобилем. Мужчину забрали врачи скорой медицинской помощи, однако спасти жизнь ему не удалось", – говорится в сообщении.

В автобусе сообщением Ахен (Германия) – Кишинев (Молдова) находилось 56 человек, все граждане Молдовы.

"Пассажиры и травмированная стюардесса смогли сами покинуть авто, а двух водителей в результате ДТП зажало внутри салона", – рассказали в ГСЧС.

Спасатели с помощью специального инструмента освободили пострадавших из разбитого автобуса и передали медикам. Всех трех травмированных госпитализировали в местную больницу. После этого бойцы ГСЧС распылили и убрали дерево, с которым столкнулся рейсовый автобус, и смыли горючее с проезжей части.

Напомним, во вторник утром в Харькове на Окружной произошло ДТП, в результате которого автомобиль и его водителя разорвало на части.