наверх
18.07.201712:56
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Черновцах разбился автобус с иностранцами: есть погибшие

    (обновлено: )20
    В автобусе сообщением Ахен (Германия) – Кишинев (Молдова) находилось 56 человек, все граждане Молдовы. Кроме того, 43-летнего жителя города Черновцы, было выброшено на проезжую часть и прижато автомобилем. Спасти жизнь ему не удалось.
    На месте ДТП в Черновицкой области с автобусом иностранцев
    Пресс-служба ГСЧС в Черновицкой области

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. В Черновцах произошло серьезное ДТП с иностранцами. На улице Галицький Шлях столкнулись микроавтобус Mersedes Sprinter и рейсовый автобус Van Hool, сообщает пресс-служба ГСЧС региона.

    Пресс-служба ГСЧС в Черновицкой области
    На месте ДТП в Черновицкой области с автобусом иностранцев

    "Рейсовый автобус съехал в кювет и врезался в дерево, а водителя Mersedes Sprinter, 43-летнего жителя города Черновцы, было выброшено на проезжую часть и прижато автомобилем. Мужчину забрали врачи скорой медицинской помощи, однако спасти жизнь ему не удалось", – говорится в сообщении.

    В автобусе сообщением Ахен (Германия) – Кишинев (Молдова) находилось 56 человек, все граждане Молдовы.

    "Пассажиры и травмированная стюардесса смогли сами покинуть авто, а двух водителей в результате ДТП зажало внутри салона", – рассказали в ГСЧС.

    Спасатели с помощью специального инструмента освободили пострадавших из разбитого автобуса и передали медикам. Всех трех травмированных госпитализировали в местную больницу. После этого бойцы ГСЧС распылили и убрали дерево, с которым столкнулся рейсовый автобус, и смыли горючее с проезжей части.

    Напомним, во вторник утром в Харькове на Окружной произошло ДТП, в результате которого автомобиль и его водителя разорвало на части.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко
    Создание "Малороссии". Конец войне?
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    В Нидерландах открыли "живой мемориал", посвященный жертвам катастрофы МН17
    Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Дмитрий Раимов
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"