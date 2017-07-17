В Днепре столкнулись три маршрутки

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. На площади Старомостовой в Днепре произошло ДТП с участием трех маршруток, пострадал один мужчина, сообщает Информатор.

По данным издания, водитель микроавтобуса Volkswagen не заметил стоящую маршрутку и въехал в нее. Она, в свою очередь, проехала вперед и столкнулась со стоящим перед ней микроавтобусом.

"В маршрутке в этот момент за рулем находился мужчина. При столкновении он ударился об руль", — говорится в сообщении.

У него зафиксирован ушиб ребра, от госпитализации он отказался.

Ранее во Львовской области водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и допустил столкновение с деревом, в результате ДТП пострадали 10 человек.