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    Происшествия

    В Днепре столкнулись три маршрутки

    (обновлено: )44
    Водитель микроавтобуса не заметил стоящую маршрутку и въехал в нее, которая, в свою очередь, столкнулась с другим автомобилем. Пострадал один мужчина.
    На месте столкновения трех маршруток в Днепре, 17 июля 2017
    informator.dp.ua

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. На площади Старомостовой в Днепре произошло ДТП с участием трех маршруток, пострадал один мужчина, сообщает Информатор.

    По данным издания, водитель микроавтобуса Volkswagen не заметил стоящую маршрутку и въехал в нее. Она, в свою очередь, проехала вперед и столкнулась со стоящим перед ней микроавтобусом.

    "В маршрутке в этот момент за рулем находился мужчина. При столкновении он ударился об руль", — говорится в сообщении.

    У него зафиксирован ушиб ребра, от госпитализации он отказался.

    Ранее во Львовской области водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и допустил столкновение с деревом, в результате ДТП пострадали 10 человек.

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