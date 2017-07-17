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    ОБСЕ не смогла проехать в Светлодарск из-за мин

    Тема:

    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (769)

    (обновлено: )13
    Как сообщили в ОБСЕ, Александр Хуг и другие наблюдатели ОБСЕ не смогли проехать по дороге к Светлодарску, поскольку стороны не изъяли мины и неразорвавшиеся боеприпасы.
    Автомобиль наблюдателей ОБСЕ. Архивное фото
    RIA News Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Группа наблюдателей под руководством заместителя главы СММ ОБСЕ Александра Хуга не смогла проехать по дороге в Светлодарск Донецкой области из-за мин на дороге.

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    "Хуг и другие наблюдатели ОБСЕ не смогли проехать по дороге к Светлодарску. Стороны не изъяли мины и неразорвавшиеся боеприпасы", — говорится в сообщении СММ ОБСЕ в микроблоге в Twitter.

    Как отмечается, сторонам в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня не удалось скоординировать действия.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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