ОБСЕ не смогла проехать в Светлодарск из-за мин

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Группа наблюдателей под руководством заместителя главы СММ ОБСЕ Александра Хуга не смогла проехать по дороге в Светлодарск Донецкой области из-за мин на дороге.

"Хуг и другие наблюдатели ОБСЕ не смогли проехать по дороге к Светлодарску. Стороны не изъяли мины и неразорвавшиеся боеприпасы", — говорится в сообщении СММ ОБСЕ в микроблоге в Twitter.

Как отмечается, сторонам в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня не удалось скоординировать действия.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.