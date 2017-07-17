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    На украинском курорте женщину унесло в море на матрасе

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    Как сообщается, на расстоянии 1500 м от берега на надувном матрасе женщину относило в море. Спасатели на моторной лодке доставили 42-летнюю жительницу города Днепр на берег.
    Лодка на фоне моря. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. На запорожском курорте 42-летнюю женщину унесло в море на матрасе. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.

    Инцидент произошел 16 июля, недалеко от пляжа б/о "Днепровские зори" пгт Кирилловка.

    "На расстоянии 1500 м от берега на надувном матрасе женщину относило в море. Спасатели на моторной лодке доставили 42-летнюю жительницу г. Днепр на берег. Медицинская помощь спасенной не понадобилась", – отметили в ГСЧС.

    Ранее сообщалось, что в реке Южный Буг возле Николаева утонули 6-летний мальчик и его 59-летний дедушка, которые отдыхали на пляже в микрорайоне Варваровка.

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