На украинском курорте женщину унесло в море на матрасе

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. На запорожском курорте 42-летнюю женщину унесло в море на матрасе. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.

Инцидент произошел 16 июля, недалеко от пляжа б/о "Днепровские зори" пгт Кирилловка.

"На расстоянии 1500 м от берега на надувном матрасе женщину относило в море. Спасатели на моторной лодке доставили 42-летнюю жительницу г. Днепр на берег. Медицинская помощь спасенной не понадобилась", – отметили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в реке Южный Буг возле Николаева утонули 6-летний мальчик и его 59-летний дедушка, которые отдыхали на пляже в микрорайоне Варваровка.