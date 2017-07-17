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    Происшествия

    Гибель байкера в Киеве: мужчина разбился вместе с тещей на глазах у жены

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    По данным журналистов, за день до смертельного ДТП, 15 июля, у погибшего мотоциклиста была свадьба. Супруга байкера, ехавшая во время инцидента на мотоцикле вслед за мужем и матерью, стала свидетельницей их гибели.
    Разбившийся байкер Константин Тарасенко
    Константин Тарасенко Facebook

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Жертвами жуткого ДТП с мотоциклом, которое накануне произошло в Киеве, стали 40-летний киевлянин Константин Тарасенко и его 51-летняя теща Валентина Туровская, сообщает ТСН.

    Змея на ходу попыталась укусить байкера
    ViralHog/YouTube
    В Таиланде змея на ходу попыталась укусить байкера

    Ранее сообщалось, что в воскресенье произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека. Авария произошла на улице Борщаговской возле трамвайной остановки "Политехническая". В результате ДТП одному из мотоциклистов оторвало руку, она лежала в ста метрах от мотоцикла.

    "За рулем мотоцикла был опытный байкер, 40-летний Константин Тарасенко. Его теща 51-летняя Валентина Туровская тоже погибла. Версии свидетелей о причинах аварии разнятся: кто-то утверждает, что мотоцикл неожиданно врезался в отбойник, кто уверяет, что байк подрезала другой автомобиль", — говорится в сообщении.

    Тарасенко был опытным байкером, однако любил исполнять опасные трюки на дорогах с оживленным движением.

    По данным журналистов, за день до смертельного ДТП, 15 июля, у погибшего мотоциклиста была свадьба. Супруга Тарасенко, ехавшая во время инцидента на мотоцикле вслед за мужем и матерью, стала свидетельницей их гибели.

    Смотрите также: Призрачный гонщик? Мотоцикл проехал пару километров без байкера

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