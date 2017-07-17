Шел в наушниках: в Харькове мужчину задавил трамвай

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. В Харькове парня задавил трамвай. Как сообщили в полиции, мужчина шел в наушниках, по пешеходному переходу и на сигналы водителя трамвая не реагировал.

dozor.kharkov.ua В Харькове мужчина попал под трамвай

"Водитель трамвая ему сигналил, но он, видимо, не услышал. Тормозил, но остановиться не успел. Сейчас краном будут поднимать трамвай и тогда станет понятно, насколько серьезны травмы", — информирует на своей странице в Facebook директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

Мужчина скончался на месте. На вид погибшему до 30 лет.

Водителя трамвая в шоковом состоянии забрали сотрудники "скорой".