наверх
17.07.201717:11
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Шел в наушниках: в Харькове мужчину задавил трамвай

    (обновлено: )55
    Водитель трамвая ему сигналил, но он, видимо, не услышал. Тормозил, но остановиться не успел. Сейчас краном будут поднимать трамвай и тогда станет понятно, насколько серьезны травмы.
    В Харькове мужчина попал под трамвай
    dozor.kharkov.ua

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. В Харькове парня задавил трамвай. Как сообщили в полиции, мужчина шел в наушниках, по пешеходному переходу и на сигналы водителя трамвая не реагировал.

    dozor.kharkov.ua
    В Харькове мужчина попал под трамвай

    "Водитель трамвая ему сигналил, но он, видимо, не услышал. Тормозил, но остановиться не успел. Сейчас краном будут поднимать трамвай и тогда станет понятно, насколько серьезны травмы", —  информирует на своей странице в Facebook  директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

    Мужчина скончался на месте. На вид погибшему до 30 лет.

    Водителя трамвая в шоковом состоянии забрали сотрудники "скорой".

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Поисковые работы на месте крушения Boeing 777 в Донецкой области
    Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    На месте резни в Египте
    Опасный Египет: убийство туристов в отеле
    Дмитрий Раимов
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"