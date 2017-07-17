В Украине разбит первый полицейский "гибрид" Mitsubishi

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. В Камянском разбился первый полицейский автомобиль Mitsubishi Outlander. Фотографиями произошедшего поделился Геннадий Литовченко.

dp.vgorode.ua Под Днепром разбили первый полицейский Mitsubishi Outlander

Как отмечается в комментариях, никто не пострадал. Вероятно причиной аварии могла стать большая яма на дороге.

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Напомним, полицейские Украины получили новые автомобили Mitsubishi. Во время вручения машин, глава МВД пообещал казнить первых полицейских, которые разобьют новые авто.