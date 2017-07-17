Силовики сообщают об обстрелах на мариупольском направлении

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 16 раз обстреливали их позиции, в ответ ВСУ четыре раза открывали огонь, сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

По данным пресс-центра, за прошедшие сутки ополченцы Донбасса "16 раз нарушили перемирие", "в ответ силы АТО 4 раза открывали огонь".

По утверждениям военных, на мариупольском направлении ополченцы обстреляли Водяное, Широкино, Талаковку и Гнутово из минометов, стрелкового оружия и гранатометов. В пресс-центре также утверждают, что на луганском направлении из стрелкового оружия и гранатометов ополченцы обстреливали Новозвановку, Троицкое, Новоалександровку и Донец.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.