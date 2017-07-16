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    Происшествия

    Во Львовской области неизвестные бросили гранату в грузовик

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    Как сообщила пресс-служба областной полиции, в Стрыйский отдел сегодня в 7.40 поступило сообщение от главного инженера одного из местных предприятий о том, что на территории предприятия ночью взрывом был поврежден грузовой автомобиль "МАЗ".
    Граната Ф-1. Архивное фото
    ГУ Нацполиции в Киеве

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. В городе Стрый Львовской области на территории местного коммунального предприятия взорвалась граната Ф-1, которую неизвестные бросили в грузовой автомобиль.

    В Днепре мужчина из-за ссоры с женой выдернул чеку из гранаты и вышел на улицу. Видео
    Канал informator.dp.ua на Youtube
    В Днепре мужчина из-за ссоры с женой выдернул чеку из гранаты и вышел на улицу

    Как сообщила пресс-служба областной полиции, в Стрыйский отдел сегодня в 7.40 поступило сообщение от главного инженера одного из местных предприятий о том, что на территории предприятия ночью взрывом был поврежден грузовой автомобиль "МАЗ".

    Пострадавших нет. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причастных лиц, решается вопрос об открытии уголовного производства.

    Депутат Львовского городского совета, координатор общественной организации "Варта 1" Игорь Зинкевич сообщил на странице организации в Facebook, что взрыв произошел на территории Стрыйского городского комбината коммунальных предприятий на ул. Нижанкивского, 50.

    ранее сообщалось, что в поселке Покровское Донецкой области неизвестные бросили гранату в жилой дом, в результате чего погибла женщина, хозяйка дома.

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