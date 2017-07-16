Во Львовской области неизвестные бросили гранату в грузовик

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. В городе Стрый Львовской области на территории местного коммунального предприятия взорвалась граната Ф-1, которую неизвестные бросили в грузовой автомобиль.

Как сообщила пресс-служба областной полиции, в Стрыйский отдел сегодня в 7.40 поступило сообщение от главного инженера одного из местных предприятий о том, что на территории предприятия ночью взрывом был поврежден грузовой автомобиль "МАЗ".

Пострадавших нет. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причастных лиц, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Депутат Львовского городского совета, координатор общественной организации "Варта 1" Игорь Зинкевич сообщил на странице организации в Facebook, что взрыв произошел на территории Стрыйского городского комбината коммунальных предприятий на ул. Нижанкивского, 50.

ранее сообщалось, что в поселке Покровское Донецкой области неизвестные бросили гранату в жилой дом, в результате чего погибла женщина, хозяйка дома.