Под Донецком автомобиль на полном ходу въехал в группу людей

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. В курортном поселке Урзуф Донецкой области пьяный водитель на полном ходу въехал в группу людей, двигавшихся по обочине дороги, и сбил 38-летнюю женщину, после чего скрылся, передает сайт Нацполиции Донецкой области.

Полиция задержала водителя меньше, чем за полчаса. В результате ДТП получила травмы 38-летняя женщина, она не успела отбежать в сторону. Пострадавшая доставлена ​​в больницу.

"Еще мгновение — и под колесами автомобиля оказались бы еще несколько человек, среди которых был ребенок. По результатам осмотра в медицинском учреждении, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения", — заявили в полиции.

Владелец автомобиля пытался закрыть его во дворе дома, но увидев правоохранителей, спрятался в огороде. Правонарушителем оказался 55-летний местный житель.

Водитель и транспортное средство доставлены в Мангушский отдела полиции для проведения следственных действий.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что наезд автомобиля на толпу в районе аэропорта Бостона не является терактом, это ДТП. Водитель "перепутал педаль газа и тормоза", в результате наезда пострадали люди, 10 человек отправлены в госпиталь.