В Харькове горели вагоны электропоезда

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. В Харькове загорелись вагоны электропоезда, пожарные ликвидировали возгорание в течение часа. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Согласно информации, пожар возник вчера вечером в моторовагонном депо "Харьков".

К месту пожара было направлено 4 отделения службы спасения на автоцистернах и дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления.

По прибытию к месту пожара было установлено, что на пути отстоя списанных вагонов горели 2 недействующие вагона электропоезда. Площадь пожара составила около 100 кв. м.

Возгорание было ликвидировано в течение часа. На месте происшествия работали 25 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.

Жертв и пострадавших на пожаре нет.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям Пожар в вагонах электропоезда в Харькове

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям Пожар в вагонах электропоезда в Харькове

Ранее пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС сообщила, что в Херсонской области на территории Днепровского лесничества возник пожар. К ликвидации пожара были привлечены 75 человек личного состава и 21 единица техники.