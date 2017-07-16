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    Происшествия

    В Харькове горели вагоны электропоезда

    (обновлено: )30
    Согласно информации, на пути отстоя списанных вагонов горели 2 недействующие вагона электропоезда. Площадь пожара составила около 100 кв. м. На месте происшествия работали 25 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.
    Пожар в вагонах электропоезда в Харькове
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. В Харькове загорелись вагоны электропоезда, пожарные ликвидировали возгорание в течение часа. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

    Пожар начался в жилой высотке в столице Гавайев. Видео
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    Пожар начался в жилой высотке в столице Гавайев

    Согласно информации, пожар возник вчера вечером в моторовагонном депо "Харьков".

    К месту пожара было направлено 4 отделения службы спасения на автоцистернах и дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления.

    По прибытию к месту пожара было установлено, что на пути отстоя списанных вагонов горели 2 недействующие вагона электропоезда. Площадь пожара составила около 100 кв. м.

    Возгорание было ликвидировано в течение часа. На месте происшествия работали 25 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.

    Жертв и пострадавших на пожаре нет.

    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Пожар в вагонах электропоезда в Харькове
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Пожар в вагонах электропоезда в Харькове

    Ранее пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС сообщила, что в Херсонской области на территории Днепровского лесничества возник пожар. К ликвидации пожара были привлечены 75 человек личного состава и 21 единица техники. 

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