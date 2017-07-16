В Киеве ночью мужчина порезал ножом молодую девушку

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. В Киеве ночью в воскресенье неизвестный порезал ножом 18-летнюю девушку, передает dtp.kiev.ua.

Как стало известно, потерпевшая находится в критическом состоянии.

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"Жуткое ЧП в Киеве на Курбаса: неизвестный тяжело травмировал ножом девушку", — говорится в сообщении.

Отмечается, что возраст потерпевшей — 18 лет.

Сейчас девушку в критическом состоянии госпитализировали в реанимацию.

Напомним, в среду, 5 июля, в Днепре возле железнодорожного вокзала мужчину ударили ножом.