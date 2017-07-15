Дейдей резко отреагировал на сообщения о своем ранении и показал перевязку

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Народный депутат Евгений Дейдей, который был госпитализирован после визита в зону АТО, заявил, что получил легкое ранение. Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

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По словам нардепа, о полученном ранении он ничего не сообщал специально.

"Я не хочу давать комментариев, не хочу кому-то что-то доказывать, не хочу участвовать в цирке, который устроили из того, что произошло. Не прошу меня поддерживать, не прошу защищать, прошу оставить меня и мою семью в покое. Мне не оторвало полноги, не контузило, не убило — это легкое ранение", — отметил Дейдей.

Напомним, нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что Дейдей получил тяжелое ранение в прифронтовой Авдеевке. Сразу же пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган уточнила, что нардеп получил в зоне АТО не тяжелое ранение. Уголовное преступление по факту ранения нардепа было предварительно квалифицировано по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Позднее в пресс-центре штаба АТО заявили, что в момент ранения депутата Евгения Дейдея на Авдеевском направлении, где он находился, не было зафиксировано никаких обстрелов: ни в районе "промзоны", ни в жилых кварталах.

Отметим, несколькими днями ранее Верховная Рада рассматривала представление Генпрокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности с Дейдея.