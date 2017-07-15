наверх
16.07.201700:14
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Дейдей резко отреагировал на сообщения о своем ранении и показал перевязку

    Тема:

    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов (138)

    16202
    По словам народдепа Евгения Дейдея, он не хочет давать комментариев, не хочет кому-то что-то доказывать, не хочет участвовать в цирке, который устроили из того, что произошло, ему "не оторвало полноги, не контузило, не убило, это легкое ранение".
    Народный депутат Евгений Дейдей
    Facebook Евгения Дейдея

    КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Народный депутат Евгений Дейдей, который был госпитализирован после визита в зону АТО, заявил, что получил легкое ранение. Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

    Читайте также: Власть в Украине держится на силовиках. Эксперты подвели итоги недели

    По словам нардепа, о полученном ранении он ничего не сообщал специально. 

    "Я не хочу давать комментариев, не хочу кому-то что-то доказывать, не хочу участвовать в цирке, который устроили из того, что произошло. Не прошу меня поддерживать, не прошу защищать, прошу оставить меня и мою семью в покое. Мне не оторвало полноги, не контузило, не убило — это легкое ранение", — отметил Дейдей. 

    Напомним, нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что Дейдей получил тяжелое ранение в прифронтовой Авдеевке. Сразу же пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган уточнила, что нардеп получил в зоне АТО не тяжелое ранение. Уголовное преступление по факту ранения нардепа было предварительно квалифицировано по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

    Позднее в пресс-центре штаба АТО заявили, что в момент ранения депутата Евгения Дейдея на Авдеевском направлении, где он находился, не было зафиксировано никаких обстрелов: ни в районе "промзоны", ни в жилых кварталах.

    Отметим, несколькими днями ранее Верховная Рада рассматривала представление Генпрокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности с Дейдея.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия нападения на отель в Египте
    Опасный Египет: убийство туристов в отеле
    Обыск в холдинге "Вестей" завершен, силовики покинули здание
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"
    Народный депутат Евгений Дейдей
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности
    Медреформа или медицинский геноцид?