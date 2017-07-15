КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. В поселке Покровское Донецкой области неизвестные бросили гранату в жилой дом, в результате чего погибла женщина, хозяйка дома, сообщает пресс-служба местной полиции.

"Неизвестный бросил гранату в дом 53-летней местной жительницы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, эксперты, взрывотехники и кинолог со служебной собакой. За несколько минут медики сообщили, что в результате взрыва пострадала женщина. Потерпевшую доставили в больницу, где она от полученных травм скончалась в больнице", — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и принимают меры по задержанию злоумышленников.

dn.npu.gov.ua В Донецкой области в жилой дом бросили гранату, погибла женщина

Напомним, 14 июля два человека погибли в результате взрыва гранаты в одном из жилых домов в селе Калайдинцы Полтавской области.