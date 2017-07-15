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    Военные заявили о потерях за сутки в Донбассе, обстрелы не прекращаются

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    По данным штаба АТО, "всего за минувшие сутки противник 35 раз нарушит перемирие, трое наших военных получили ранения, один погиб, силы АТО 15 раз открывали огонь".
    Украинский военный
    Facebook Министерства обороны Украины

    КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Военные заявили о 35 нарушениях "режима тишины" в Донбассе за сутки со стороны ополченцев, в результате боев погиб один военный, трое были ранены.

    Евро
    AFP PHOTO/PHILIPPE HUGUEN
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    "Всего за минувшие сутки противник 35 раз нарушит перемирие, трое наших военных получили ранения, один погиб. Силы АТО 15 раз открывали огонь", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

    Как заявляют силовики, на мариупольском направлении обстреливались позиции в районе Гнутово, Павлополя, Водяного, Каменок, Широкино, Красногоровки. На донецком направлении, согласно заявлению пресс-центра, нарушения были зафиксированы в районе шахты Бутовка, Авдеевки, Каменок. По данным военных, на луганском направлении обстрелы велись по поселкам Донец, Новозвановка, Крымское. В районе Новотошковское произошло боевое столкновение, в ходе которого один украинский военный погиб.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностейо прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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