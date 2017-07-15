Военные заявили о потерях за сутки в Донбассе, обстрелы не прекращаются

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Военные заявили о 35 нарушениях "режима тишины" в Донбассе за сутки со стороны ополченцев, в результате боев погиб один военный, трое были ранены.

"Всего за минувшие сутки противник 35 раз нарушит перемирие, трое наших военных получили ранения, один погиб. Силы АТО 15 раз открывали огонь", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

Как заявляют силовики, на мариупольском направлении обстреливались позиции в районе Гнутово, Павлополя, Водяного, Каменок, Широкино, Красногоровки. На донецком направлении, согласно заявлению пресс-центра, нарушения были зафиксированы в районе шахты Бутовка, Авдеевки, Каменок. По данным военных, на луганском направлении обстрелы велись по поселкам Донец, Новозвановка, Крымское. В районе Новотошковское произошло боевое столкновение, в ходе которого один украинский военный погиб.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностейо прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.