На меткомбинате в Мариуполе обвалилось перекрытие, есть жертвы

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Обрушение перекрытия произошло в пятницу утром в листопрокатном цехе на меткомбинате им. Ильича в Мариуполе на юге Донецкой области, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"Около 11:00 в Кальмиусское отделения полиции г. Мариуполя поступило сообщение о том, что на территории предприятия произошел обвал перекрытия. Есть информация о 4 пострадавших работников. По состоянию на 12.20 известно, что 3 рабочих (из них 2 мужчин и женщина) погибли, еще один — пострадал", — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, у пострадавшего перелом руки.