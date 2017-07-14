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    На меткомбинате в Мариуполе обвалилось перекрытие, есть жертвы

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    Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Обрушение перекрытия произошло в пятницу утром в листопрокатном цехе на меткомбинате им. Ильича в Мариуполе на юге Донецкой области, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

    "Около 11:00 в Кальмиусское отделения полиции г. Мариуполя поступило сообщение о том, что на территории предприятия произошел обвал перекрытия. Есть информация о 4 пострадавших работников. По состоянию на 12.20 известно, что 3 рабочих (из них 2 мужчин и женщина) погибли, еще один — пострадал", — говорится в сообщении.

    По данным местных СМИ, у пострадавшего перелом руки.

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