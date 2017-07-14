ГУ Нацполиции во Львовской области

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Неизвестные подожгли монастырь во Львовской области, 20 проживающих в монастыре обратились за медицинской помощью, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

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"В Шевченковский отдел полиции 14 июля в 00.19 поступило сообщение о том, что в поселке Брюховичи на территорию монастыря неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью, в результате чего произошел пожар", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что из-за забора на территорию монастыря, в котором проживает тридцать человек, бросили пять бутылок с зажигательной смесью, четыре из которых загорелись. Одна бутылка со смесью не разбилась. Пожар был локализован.

ГУ Нацполиции во Львовской области Во Львовской области подожгли монастырь, десятки пострадавших

В медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратились двадцать жителей монастыря. После оказания медицинской помощи никого из них не госпитализировали. Огнем поврежден фасад дома и два окна на первом и втором этажах.

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Сейчас на месте происшествия проводятся первоочередные следственные действия, правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению преступления. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что в древнейшем христианском монастыре в Египте произошел взрыв.