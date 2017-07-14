В Полтавской области взорвалась граната: погибли мужчина и подросток

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Два человека погибли в результате взрыва гранаты в одном из жилых домов в селе Калайдинцы Полтавской области, сообщают местные СМИ, ссылаясь на данные управления по вопросам гражданской защиты ОГА.

"В частном жилом доме произошел взрыв ручной гранаты. В результате взрослый человек погиб на месте, а раненый подросток скончался в больнице. Еще один подросток с многочисленными травмами был госпитализирован", — говорится в сообщении.

Уточняется, что погибший мужчина был жителем села. Подросток, скончавшийся от травм, был из села Степановка. Еще один подросток, состояние которого оценивается как средней тяжести, является жителем села Городище.

Обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее сообщалось, что в Луганске граната взорвалась в руках ребенка.