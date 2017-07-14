наверх
14.07.201710:20
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Полтавской области взорвалась граната: погибли мужчина и подросток

    (обновлено: )17210
    По предварительной информации, в частном жилом доме в селе Калайдинцы Полтавской области произошел взрыв, в результате которого погибли 34-летний мужчина и 16-летний подросток.
    Граната. Архивное фото
    twitter.com/PoliceKyiv

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Два человека погибли в результате взрыва гранаты в одном из жилых домов в селе Калайдинцы Полтавской области, сообщают местные СМИ, ссылаясь на данные управления по вопросам гражданской защиты ОГА.

    "В частном жилом доме произошел взрыв ручной гранаты. В результате взрослый человек погиб на месте, а раненый подросток скончался в больнице. Еще один подросток с многочисленными травмами был госпитализирован", — говорится в сообщении.

    Уточняется, что погибший мужчина был жителем села. Подросток, скончавшийся от травм, был из села Степановка. Еще один подросток, состояние которого оценивается как средней тяжести, является жителем села Городище.

    Обстоятельства ЧП выясняются.

    Ранее сообщалось, что в Луганске граната взорвалась в руках ребенка.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Комментарий Добкина. Видео
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Флаги Украины и Евросоюза
    Саммит Украина-ЕС: сомнения с евростремлениями
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Обыски в "Укрэнерго"
    Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон в Киеве
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш