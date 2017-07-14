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    Катастрофа Ил-76. Дело против должностных лиц Генштаба закрыли

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    В ГПУ объяснили, что статья 426-1 была внесена в Уголовный кодекс Украины в апреле 2015 года, следовательно, по состоянию на апрель – июнь 2014 года ее не существовало.
    Место падения самолета Ил-76 ВВС Украины. Архивное фото
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Прокуратура закрыла уголовное производство по факту превышения служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия, служебными лицами Генерального штаба ВСУ в период с апреля по июнь 2014 года, говорится в ответе на информационный запрос Радио Свободы из ГПУ.

    Генерал-майора ВСУ Виктор Назаров. Архивное фото
    УНИАН
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    Согласно документу, 21 июня следственный судья Печерского райсуда Киева своим решением обязал Главную военную прокуратуру внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о правонарушении. На следующий день сведения были внесены, и открыто производство по части 4 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях особого периода).

    В ГПУ проинформировали, что статья 426-1 была внесена в Уголовный кодекс Украины в апреле 2015 года, следовательно, по состоянию на апрель – июнь 2014 года ее не существовало. По украинскому законодательству закон об уголовной ответственности, устанавливающий преступные действия, не имеет обратного действия во времени, добавили в ведомстве.

    "В связи с этим 12.07.2017 указанное уголовное производство закрыто", – говорится в ответе Генпрокуратуры.

    Ранее адвокат из Днепра Виталий Погосян, который представляет интересы семей погибших военнослужащих в сбитом самолете, заявил, что добился открытия уголовного производства против руководителей АТО. 

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    В июне 2014 года в районе луганского аэропорта был сбит военный самолет Ил-76, в результате чего погибли 40 десантников и девять членов экипажа. Задействованные в спецоперации силовики заявили, что самолет сбили ополченцы. В марте этого года суд в Днепропетровской области приговорил генерал-майора Генштаба Вооруженных сил Украины Виктора Назарова к семи годам лишения свободы, признав его виновным в халатном отношении к военной службе, которое стало причиной крушения самолета.

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