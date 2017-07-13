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    В Хмельницкой области столкнулись два микроавтобуса

    (обновлено: )23
    В результате ДТП пострадали 27-летняя женщина и ее трехлетний сын. Авария произошла в четверг на автодороге Яромолинцы - Каменец-Подольский возле села Балин.
    ДТП в Хмельницкой области, 13 июля 2017
    ГУ НП в Хмельницкой области

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. В результате столкновения двух микроавтобусов в Хмельницкой области пострадали женщина и ее ребенок, сообщает пресс-служба областной полиции.

    По данным правоохранителей, авария произошла в четверг на автодороге Яромолинцы — Каменец-Подольский возле села Балин.

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    "43-летний водитель автомобиля Mercedes Sprinter, двигаясь в направлении Хмельницкого, допустил столкновение со встречным микроавтобусом Volkswagen, за рулем которого был 35-летний житель Винницкой области", — сказано в сообщении.

    ГУ НП в Хмельницкой области
    ДТП в Хмельницкой области, 13 июля 2017

    Предварительно, телесные повреждения в виде ушибов получили двое пассажиров Volkswagen — 27-летняя женщина и ее 3-летний сын, жители Полтавской области. Им оказана медицинская помощь без госпитализации.

    Ранее в результате столкновения грузовика с микроавтобусом на автодороге Киев — Чоп во Львовской области погиб один человек, трое были госпитализированы.

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