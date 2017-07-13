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    Нардеп от БПП Богомолец упала в обморок в парламентском туалете - СМИ

    (обновлено: )42530
    По данным СМИ, лежащую в туалете без сознания главу комитета Верховной Рады по здравоохранению Ольгу Богомолец обнаружила одна из журналисток, которая работает в Раде.
    Ольга Богомолец
    Алексей Мушак, facebook

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Народный депутат от фракции БПП и глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Ольга Богомолец потеряла сознание в туалете в кулуарах парламента, сообщает "Страна".

    Верховная Рада Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По данным издания, лежащую в туалете без сознания Богомолец обнаружила одна из журналисток, которая работает в Раде.

    "Девушка выскочила из уборной в коридор и начала звать на помощь. Спустя несколько минут в уборную прибежали медики, место ЧП оцепила охрана, сейчас туда никого не пускают. Вскоре из туалета вышла нардеп Анна Гопко (внефракционная) и заявила журналистам, что с Богомолец "все в порядке", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, незадолго до ЧП между Богомолец, которая на вечернем заседании парламента должна была представлять законопроект по финансированию медреформы, и и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун произошла перепалка. Супрун, в частности, обвинила Богомолец в том, что та не "блокирует принятие медреформы", пишет издание.

    "Спустя полчаса Ольга Богомолец вышла из туалета и в сопровождении помощниц покинула здание ВР", — сказано в сообщении.

    Напомним, в четверг под Министерством здравоохранения проходит митинг представителей профсоюзов против медицинской реформы.

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