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    На украинском курорте произошла стрельба: есть раненые

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    Рост криминала в Украине (295)

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    Согласно данным, 12 июля в Кирилловке возле одного из местных кафе на Федотовой косе между двумя компаниями мужчин произошел конфликт. В результате которого двое мужчин получили ранения из травматического оружия.
    На месте стрельбы в Запорожской области
    Пресс-служба ГУ Нацполиции в Запорожской области

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. В Кирилловке Запорожской области произошла стрельба, в результате которой ранены два человека, сообщает пресс-служба полиции региона.

    Пресс-служба ГУ Нацполиции в Запорожской области
    На месте стрельбы в Запорожской области

    "12 июля около четырех часов утра в пгт Кирилловка возле одного из местных кафе на Федотовой косе между двумя компаниями мужчин произошел конфликт. В результате 37-летний и 24-летний мужчины получили ранения из травматического оружия. Злоумышленника задержали сотрудники батальона особого назначения, которые прибыли в курортную зону на усиление охраны. Им оказался житель пгт Веселое 1995 года рождения", – говорится в сообщении.

    Пострадавшим оказана медицинская помощь.

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    Сейчас все участники происшествия установлены. Продолжается проверка.

    Ранее сообщалось, что в столице Украины мужчина выстрелил велосипедисту в лицо. По данным полиции, между двумя мужчинами завязалась драка, после чего один из них достал пистолет.

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