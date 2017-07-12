Силовики заявляют об увеличении обстрелов на луганском направлении

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Ополченцы за минувшие сутки 21 раз открывали огонь по позициям силовиков в Донбассе, один военный ВСУ получил ранения.

"За минувшие сутки один украинский защитник в результате гранатометного обстрела получил осколочное ранение. В общем 11 июля боевики 21 раз применяли оружие", — говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook в среду.

В пресс-центре отмечают увеличение обстрелов на Луганском направлении. Так, по их данным, накануне здесь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов обстреляли Новоалександровку и Новотошковское. Под огнем также оказались Новозванивцы и Станица Луганская.

Нарушения есть и на донецком направлении в районе Авдеевки и шахты Бутовка, утверждают силовики. Удары по ним наносились из крупнокалиберных пулеметов, минометов, гранатометов и стрелкового оружия. На мариупольском направлении были обстреляны опорные пункты ВСУ в Павлополе.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Турчинов: АТО исчерпало себя. Что взамен?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.