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    Силовики заявляют об увеличении обстрелов на луганском направлении

    Тема:

    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (764)

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    В пресс-центре АТО сообщили, что из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов обстреляли Новоалександровку и Новотошковское. Под огнем также оказались Новозванивцы и Станица Луганская.
    Обстрелы в Красногоровке
    Фото со страницы пресс-центра штаба АТО

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Ополченцы за минувшие сутки 21 раз открывали огонь по позициям силовиков в Донбассе, один военный ВСУ получил ранения.

    Петр Порошенко на заседании СНБО
    twitter.com/poroshenko
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    "За минувшие сутки один украинский защитник в результате гранатометного обстрела получил осколочное ранение. В общем 11 июля боевики 21 раз применяли оружие", — говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook в среду.

    В пресс-центре отмечают увеличение обстрелов на Луганском направлении. Так, по их данным, накануне здесь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов обстреляли Новоалександровку и Новотошковское. Под огнем также оказались Новозванивцы и Станица Луганская.

    Нарушения есть и на донецком направлении в районе Авдеевки и шахты Бутовка, утверждают силовики. Удары по ним наносились из крупнокалиберных пулеметов, минометов, гранатометов и стрелкового оружия. На мариупольском направлении были обстреляны опорные пункты ВСУ в Павлополе.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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