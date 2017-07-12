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    В Киеве произошла перестрелка, пострадавший госпитализирован

    Тема:

    Рост криминала в Украине (294)

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    По информации СМИ, стрельба возникла у круглосуточного магазина. После выстрелов нападающий попытался скрыться, но полиции удалось сразу его задержать.
    В Киеве произошла перестрелка, пострадавший госпитализирован
    Facebook dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. В Киеве на Днепровской набережной произошла перестрелка, в результате которой один человек получил серьезные ранения, его забрали в больницу, сообщает dtp.kiev.ua.

    Смотрите также: Появились подробности стрельбы и массового ДТП в Киеве

    "Стрельба в Киеве на Днепровской набережной: по горячим следам задержан нападающий. Один человек с серьезными ранениями от травмата срочно госпитализирован", — говорится в сообщении.

    Сейчас на месте инцидента работает полиция и "скорая". Выехала оперативная группа.

    Отмечается, что стрельба возникла у круглосуточного магазина. После выстрелов нападающий попытался скрыться, но полиции удалось сразу его задержать.

    Ранее сообщалось, что в Киеве в поселке Водогон на столичной Оболони в ночь на 9 июля произошла стрельба между местными жителями и лицами, которые вырубали лес, а после — массовое ДТП.

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