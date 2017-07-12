В Киеве произошла перестрелка, пострадавший госпитализирован

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. В Киеве на Днепровской набережной произошла перестрелка, в результате которой один человек получил серьезные ранения, его забрали в больницу, сообщает dtp.kiev.ua.

Смотрите также: Появились подробности стрельбы и массового ДТП в Киеве

"Стрельба в Киеве на Днепровской набережной: по горячим следам задержан нападающий. Один человек с серьезными ранениями от травмата срочно госпитализирован", — говорится в сообщении.

Сейчас на месте инцидента работает полиция и "скорая". Выехала оперативная группа.

Отмечается, что стрельба возникла у круглосуточного магазина. После выстрелов нападающий попытался скрыться, но полиции удалось сразу его задержать.

Ранее сообщалось, что в Киеве в поселке Водогон на столичной Оболони в ночь на 9 июля произошла стрельба между местными жителями и лицами, которые вырубали лес, а после — массовое ДТП.