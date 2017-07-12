Во Львовской области 5 человек получили ожоги в автобусе

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. В Турковском районе Львовской области пять человек получили ожоги 1-2 степени в автобусе во время движения, сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

По информации правоохранителей, инцидент произошел в рейсовом автобусе около 19.00. Водитель и четверо пассажиров получили термические ожоги во время движения автобуса "Эталон" по маршруту Львов-Гусне.

На момент происшествия в салоне транспортного средства находились около 40 пассажиров. Потерпевших доставили в районную больницу, среди них 8-летняя девочка в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером в г. Стрый Львовской области водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и допустил столкновение с деревом, в результате ДТП пострадали 10 человек.