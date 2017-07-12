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    Происшествия

    Во Львовской области 5 человек получили ожоги в автобусе

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    На момент происшествия в салоне транспортного средства находились около 40 пассажиров. Потерпевших доставили в районную больницу, среди них 8-летняя девочка в тяжелом состоянии.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. В Турковском районе Львовской области пять человек получили ожоги 1-2 степени в автобусе во время движения, сообщили в пресс-службе Нацполиции области. 

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    По информации правоохранителей, инцидент произошел в рейсовом автобусе около 19.00. Водитель и четверо пассажиров получили термические ожоги во время движения автобуса "Эталон" по маршруту Львов-Гусне.

    На момент происшествия в салоне транспортного средства находились около 40 пассажиров. Потерпевших доставили в районную больницу, среди них 8-летняя девочка в тяжелом состоянии.  

    Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером в г. Стрый Львовской области водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и допустил столкновение с деревом, в результате ДТП пострадали 10 человек.

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