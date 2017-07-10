наверх
10.07.201716:51
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Родила первенца и умерла: в роддоме Тернополя разразился скандал

    (обновлено: )24711
    Как отмечается, молодая женщина умерла после того, как родила здорового мальчика. Роды прошли без осложнений и ничего не предвещало беды, однако уже через несколько часов роженице стало плохо.
    Врачи в одной из больниц в Донецкой области. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. В родильном отделении Тернопольской городской больницы № 2 умерла 27-летняя женщина. Об этом информирует пресс-служба полиции региона.

    Отец погибшей обратился к правоохранителям с заявлением о возможном ненадлежащем исполнения врачами своих служебных обязанностей. Полицейские возбудили уголовное производство по ч.1 ст.140 Уголовного кодекса.

    В роддомах Украины начали выдавать свидетельства о рождении
    УНИАН
    В роддомах Украины начали выдавать свидетельства о рождении

    Читайте также: Смерти детей и рожениц. Все ли так ужасно в Украине, как утверждает ЮНИСЕФ?

    "В настоящее время осуществляется досудебное расследование уголовного производства, назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза по обстоятельствам и причинам смерти молодой женщины. В рамках уголовного производства будет предоставлена объективная оценка действиям медицинских работников, причастных к обследованию и лечению пациентки", – рассказали в пресс-службе.

    Молодая женщина умерла после того, как родила здорового мальчика, пишет ictv.ua. Роды прошли без осложнений и ничего не предвещало беды, однако уже через несколько часов роженице стало плохо. Ее перевели в реанимацию, созвали консилиум из двух десятков врачей, однако все тщетно – женщина умерла.

    Родные умершей во всем винят медиков. Говорят, что те без разрешения кололи женщине неизвестные им инъекции, после чего еще и пытались сфальсифицировать медицинские документы. Однако, что стало причиной смерти роженицы будет известно после результатов экспертизы.

    В октябре минувшего года в родильном отделении 3-й коммунальной городской больницы во Львове умер ребенок.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Йенс Столтенберг открыл в Киеве новый офис альянса в Украине
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме
    7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время беседы на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге
    "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа
    Акции протеста в Гамбурге
    Протестный Гамбург: итоги саммита G20