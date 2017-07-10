Родила первенца и умерла: в роддоме Тернополя разразился скандал

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. В родильном отделении Тернопольской городской больницы № 2 умерла 27-летняя женщина. Об этом информирует пресс-служба полиции региона.

Отец погибшей обратился к правоохранителям с заявлением о возможном ненадлежащем исполнения врачами своих служебных обязанностей. Полицейские возбудили уголовное производство по ч.1 ст.140 Уголовного кодекса.

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"В настоящее время осуществляется досудебное расследование уголовного производства, назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза по обстоятельствам и причинам смерти молодой женщины. В рамках уголовного производства будет предоставлена объективная оценка действиям медицинских работников, причастных к обследованию и лечению пациентки", – рассказали в пресс-службе.

Молодая женщина умерла после того, как родила здорового мальчика, пишет ictv.ua. Роды прошли без осложнений и ничего не предвещало беды, однако уже через несколько часов роженице стало плохо. Ее перевели в реанимацию, созвали консилиум из двух десятков врачей, однако все тщетно – женщина умерла.

Родные умершей во всем винят медиков. Говорят, что те без разрешения кололи женщине неизвестные им инъекции, после чего еще и пытались сфальсифицировать медицинские документы. Однако, что стало причиной смерти роженицы будет известно после результатов экспертизы.

В октябре минувшего года в родильном отделении 3-й коммунальной городской больницы во Львове умер ребенок.