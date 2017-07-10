Сыворотка не помогла: в Кировоградской области женщина умерла от ботулизма

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. В Кировоградской области умерла женщина, которой был поставлен диагноз ботулизм. Об этом сообщили в областном лабораторном центре.

По данным медиков, 7 июля женщину госпитализировали в инфекционное отделение Нoвoукраинскoй центральной районной больницы и диагностировали ботулизм.

Первые симптомы болезни появились накануне около полуночи, через четыре часа после употребления вяленой рыбы, которую, по словам пациентки, она купила харьковском магазине.

Через несколько часов после госпитализации больная была переведена в реанимацию.

Заболевание развивалось стремительно. Введение сыворотки не помогло, говорят медики.

В Мариуполе беременная женщина на девятом месяце съела купленную на рынке вяленую рыбу, после чего ее госпитализировали с диагнозом "ботулизм".