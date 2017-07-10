Силовики обвинили ополченцев в обстрелах из минометов

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Силовики заявили в понедельник, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 38 раз открывали огонь по их позициям, в результате обстрелов никто не пострадал, сообщает пресс-центр АТО.

По информации силовиков, на приморском направлении из минометов калибром 82 миллиметра обстреливались их позиции в районе Березовой, Новотроицкого, Красногоровки и Новомихайловки. Вблизи Широкино, Водяного, Павлополя, Гнутово и Марьинки применялись гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие. На донецком направлении из пехотного вооружения, а также минометов калибрами 82 и 120 миллиметров обстреливались несколько опорных пунктов силовиков в районе Авдеевки.

Как заявляют силовики, на луганском направлении из стрелкового оружия велся огонь вблизи поселка Желтое, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливались позиции силовиков в районе Крымского, вечером из пехотного вооружения обстреливались позиции силовиков у Донца и Золотого.

Всего по данным военных, их позиции обстреливались 38 раз за сутки. "Несмотря на повышение вражеской огневой активности, ни один украинский воин вчера в результате боевых действий не пострадал", — информирует пресс-центр в соцсети Facebook.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.