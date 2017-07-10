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    Происшествия

    В Харьковской области пожилой мужчина попал под поезд

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    По информации Харьковской областной полиции, на железнодорожной станции "Краснопавловка" грузовым поездом был смертельно травмирован 80-летний местный житель.
    Железнодорожный светофор. Архивное фото
    RIA News Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. В Харьковской области поезд смертельно травмировал мужчину, передает пресс-служба областной полиции. Инцидент произошел в поселке Краснопавловка, погибшим оказался 80-летний местный житель. Он переходил пути в неустановленном месте.

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    "На железнодорожной станции "Краснопавловка" грузовым поездом сообщением "Лозовая — Харьков — сортировочный" был травмирован 80-летний местный житель. Пострадавший в тяжелом бессознательном состоянии во время доставки в Лозовскую больницу скончался в карете скорой медицинской помощи. Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в Запорожской области в результате столкновения пассажирского поезда с легковым автомобилем погибли три человека, из них один ребенок. Трагедия произошла в среду в обед, информация об аварии правоохранителям поступила от дежурного "Укрзализныци".

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