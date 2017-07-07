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    Еще один взрыв прогремел в центре Луганска

    (обновлено: )33302

    ЛУГАНСК, 7 июл — РИА Новости Украина. Второй взрыв произошел в центре Луганска неподалеку от места первого взрыва, предположительно, взорвался автомобиль, передает корреспондент РИА Новости.

    Ранее в пятницу сообщалось, что в центре Луганска недалеко от Дома правительства прогремел взрыв. По данным официального представителя Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрея Марочко, в результате этого взрыва один человек погиб, пятеро ранены.

    По данным правоохранителей, был взорван гражданский автомобиль, место происшествия оцеплено, работают оперативные группы. Информация о пострадавших и погибших в результате второго взрыва уточняется.

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