Полиция задерживает группу провокаторов под посольством Германии - СМИ

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. В центре Киева полиция задерживает группу лиц, которые планировали устроить провокации, сообщила пресс-секретарь киевской полиции Оксана Блищик.

"Проходит задержание группы лиц – 2 автомобиля и автобус, которые планировали устроить провокации под одним из дипломатических учреждений", — сказала Блищик в комментарии "Украинской правде".

Украинская правда Полиция задерживает группу провокаторов под посольством Германии

Согласно информации издания, операция проводится совместно с работниками СБУ. Судя по фото и видео, задержание проходит на улице Богдана Хмельницкого, недалеко от немецкого посольства. Также в двух кварталах расположено польское посольство.

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В ночь на четверг на территории посольства США в Шевченковском районе произошел взрыв. При взрыве никто не пострадал, посольство продолжает работу в обычном режиме.

Дипломатическое представительство США в Украине не рассматривает ночной взрыв как теракт, однако полиция переквалифицировала дело о взрыве на территории посольства США в Киеве со статьи "теракт" на "злостное хулиганство".