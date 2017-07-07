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    Полиция задерживает группу провокаторов под посольством Германии - СМИ

    Тема:

    Рост криминала в Украине (279)

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    Согласно информации СМИ, операция проводится совместно с работниками СБУ. Судя по фото и видео, задержание проходит на улице Богдана Хмельницкого, недалеко от немецкого посольства. Также в двух кварталах расположено польское посольство.
    Полиция задерживает группу провокаторов под посольством Германии
    Украинская правда

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. В центре Киева полиция задерживает группу лиц, которые планировали устроить провокации, сообщила пресс-секретарь киевской полиции Оксана Блищик.

    "Проходит задержание группы лиц – 2 автомобиля и автобус, которые планировали устроить провокации под одним из дипломатических учреждений", — сказала Блищик в комментарии "Украинской правде".

    Украинская правда
    Полиция задерживает группу провокаторов под посольством Германии

    Согласно информации издания, операция проводится совместно с работниками СБУ. Судя по фото и видео, задержание проходит на улице Богдана Хмельницкого, недалеко от немецкого посольства. Также в двух кварталах расположено польское посольство.

    Читайте также: Дошло и до США: атаки на посольства в Украине

    В ночь на четверг на территории посольства США в Шевченковском районе произошел взрыв. При взрыве никто не пострадал, посольство продолжает работу в обычном режиме.

    Дипломатическое представительство США в Украине не рассматривает ночной взрыв как теракт, однако полиция переквалифицировала дело о взрыве на территории посольства США в Киеве со статьи "теракт" на "злостное хулиганство".

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