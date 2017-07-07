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    Силовики обвинили ополченцев в обстрелах из минометов

    Тема:

    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (732)

    (обновлено: )19
    По информации пресс-центра АТО, по сравнению с предыдущими днями количество обстрелов со стороны ополченцев снова увеличилось.
    Жизнь в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Силовики заявили в пятницу, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 25 раз открывали огонь по их позициям, один военный погиб, еще один получил ранения, сообщает пресс-центр АТО.

    Ситуация в Донбассе. Архивное фото
    Украинское фото
    Потерять донора. Экономика и политика восстановления Донбасса

    "По сравнению с двумя предыдущими днями количество обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований вчера снова увеличилось. Так, за минувшие сутки… вооруженные банды 25 раз открывали огонь по подразделениям ВС Украины… В результате боевых действий один военнослужащий ВС Украины вчера погиб. Еще один украинский воин получил ранения", — сообщает пресс-центр в Facebook.

    По информации силовиков, на приморском направлении зафиксировано 11 обстрелов, огонь велся из стрелкового оружия, гранатометов и минометов вблизи населенных пунктов Широкино, Лебединское, Водяное, Гнутово, Павлополь и другие.

    Как сообщается, на донецком направлении зафиксировано восемь обстрелов. По данным силовиков, из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов обстреливались их позиции в районе Авдеевки, Опытного, Песков и Невельского.

    Силовики также сообщили, что на луганском направлении гранатометов обстреливались их опорные пункты в районе Старого Айдара, Желтого, Станицы Луганской, Донца и Крымского.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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