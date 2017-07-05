В Запорожской области столкнулись поезд и авто: трое погибших

1 / 2 Пресс-служба ГСЧС в Запорожской области Пресс-служба ГСЧС в Запорожской области

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. В Запорожской области в результате столкновения пассажирского поезда с легковым автомобилем погибли три человека, из них один ребенок, со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Пресс-служба ГСЧС в Запорожской области В Запорожской области столкнулись поезд и легковушка, погибли три человека

Трагедия произошла в среду в обед, информация об аварии правоохранителям поступила от дежурного "Укрзализныци".

"В 12:52 на перегоне между станциями "Акимовка" и "Тащенак" произошло ДТП. Пассажирский поезд №232 сообщением "Геническ-Ивано-Франковск" столкнулся с легковым автомобилем Cherry Kimo. В результате ДТП в автомобиле погибли 3 человека, из них один ребенок. Лица, возраст и место проживания погибших устанавливаются", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что два вагона поезда сошли с рельсов в метро Нью-Йорка, 34 человека пострадали. Инцидент произошел в утренний час-пик на маршруте А между 135-й и 125-й улицами, когда в результате экстренного торможения два вагона состава сошли с рельсов и врезались в стену тоннеля. Поезд ехал в южном направлении.