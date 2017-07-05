наверх
05.07.201716:12
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Запорожской области столкнулись поезд и авто: трое погибших

    (обновлено: )3301
    Пассажирский поезд №232 сообщением "Геническ-Ивано-Франковск" столкнулся с легковым автомобилем Cherry Kimo. В результате ДТП в автомобиле погибли 3 человека, из них один ребенок.
    1 / 2
    В Запорожской области столкнулись поезд и легковушка, погибли три человека
    Пресс-служба ГСЧС в Запорожской области
    В Запорожской области столкнулись поезд и легковушка, погибли три человека
    Пресс-служба ГСЧС в Запорожской области

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. В Запорожской области в результате столкновения пассажирского поезда с легковым автомобилем погибли три человека, из них один ребенок, со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

    Пресс-служба ГСЧС в Запорожской области
    В Запорожской области столкнулись поезд и легковушка, погибли три человека

    Трагедия произошла в среду в обед, информация об аварии правоохранителям поступила от дежурного "Укрзализныци".

    "В 12:52 на перегоне между станциями "Акимовка" и "Тащенак" произошло ДТП. Пассажирский поезд №232 сообщением "Геническ-Ивано-Франковск" столкнулся с легковым автомобилем Cherry Kimo. В результате ДТП в автомобиле погибли 3 человека, из них один ребенок. Лица, возраст и место проживания погибших устанавливаются", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что два вагона поезда сошли с рельсов в метро Нью-Йорка, 34 человека пострадали. Инцидент произошел в утренний час-пик на маршруте А между 135-й и 125-й улицами, когда в результате экстренного торможения два вагона состава сошли с рельсов и врезались в стену тоннеля. Поезд ехал в южном направлении.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Нардеп Олесь Довгий
    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора
    Поисковые работы на месте крушения Boeing 777 в Донецкой области
    Крушение MH17. Суд пройдет в Нидерландах
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    Флаги Польши и России
    Саммит G20. Встреча Путина и Трампа