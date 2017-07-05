В Днепре возле вокзала мужчину ударили ножом под сердце

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. в среду, 5 июля, возле железнодорожного вокзала мужчину ударили ножом. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел в 2:50. По словам патрульных, они заметили человека в крови, стоящего возле вокзала, еще один мужчина с ножевым ранением груди лежал в одном из кафе неподалеку.

informator.dp.ua В Днепре неизвестный ударил мужчину ножом в сердце

Как все произошло, пока выясняет следствие. Друг пострадавшего, который на момент случившегося был сильно пьян, утверждает, что вместе с другом они выпивали, потом к ним якобы подошел неизвестный человек, стал избивать и лазить по карманам, а затем ударил товарища ножом и убежал. Но из-за сильного алкогольного опьянения мужчина говорил сбивчиво и путался в показаниях. Поэтому внятно объяснить, что произошло и почему он весь в крови, не смог.

На видео с камер наблюдения из ближайшего магазина полицейские увидели, что пострадавший вместе с каким-то человеком заходит за остановку, а через некоторое время оба появляются в крови. Раненый мужчина смог добраться до ближайшего кафе и попросить о помощи.

Официант вызвал "скорую". До приезда медиков, первую помощь пострадавшему оказали патрульные. Человека с проникающим ножевым ранением в области сердца в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас его оперируют врачи. Друга пострадавшего доставили в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

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