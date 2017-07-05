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    Часть ДНР осталась без света

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    В частности в Торезе в результате грозы и шквалистого ветра произошло аварийное отключение 200 трансформаторных подстанций, повреждены 17 линий электропередачи, от энергоснабжения отключены 6585 частных жилых домов.
    Автомобиль МЧС ДНР. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Более 10 тысяч абонентов в самопровозглашенной Донецкой народной республике остались без электроснабжения в результате повреждения линий электропередачи во время сильного ветра, сообщили в среду в МЧС ДНР.

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    "Торез — в результате грозы и шквалистого ветра 4 июля произошло аварийное отключение 200 трансформаторных подстанций, повреждены 17 линий электропередачи, от энергоснабжения отключены 6585 частных жилых домов и 31 пятиэтажный дом", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

    По данным ведомства, из-за повреждения ЛЭП был остановлен вентилятор главного проветривания одной из шахт города. Под землей в тот момент находились более 300 горняков. Все они были подняты на поверхность. К вечеру работа шахты была возобновлена. Также, по информации МЧС, из-за сильного ветра остались без электроснабжения почти 3 тысячи абонентов в городе Снежное, более 500 — в Амвросиевском районе, около 350 — в Тельмановском и более 400 — в Новоазовском.

    "С 08.00 5 июля запланированы аварийно-восстановительные работы", — добавили в министерстве.

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    Ранее пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщила, что более 50 населенных пунктов в двух областях Украины остаются обесточенными из-за непогоды: Черкасская – 43, Донецкая – 9 (частично Мариуполь (61 трансформаторная подстанция).

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