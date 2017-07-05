Молодого мужчину до смерти замучили в Харьковской области, требуя деньги

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. В Харьковской области задержали злоумышленников, которые замучили мужчину до смерти, требуя у него деньги, сообщает пресс-служба областной главка полиции.

"В декабре прошлого года в Дергачевский отдел полиции поступило сообщение об обнаружении на обочине автодороги "Киев-Харьков-Довжанский" тела мужчины с травмами головы. Правоохранители установили личность погибшего – 34-летнего жителя Харькова", – говорится в сообщении.

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Как выяснила полиция, жертву вывезли за пределы города двое мужчин, 28 и 34 лет, с целью завладения его деньгами.

"Злоумышленники пытались узнать код от карточки 34-летнего харьковчанина. Для этого они пытали мужчину длительное время. Не выдержав издевательств, молодой человек скончался. После чего нападавшие завладели вещами умершего и скрылись с места преступления, оставив тело на обочине дороги", – сообщили в полиции.

ГУ НП в Харьковской области Жестокое убийство в Харьковской области

В ходе проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали лиц, причастных к совершению тяжкого преступления. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Преступники задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Стоит отметить, им грозит до 15 лет лишения свободы.