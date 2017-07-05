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    Молодого мужчину до смерти замучили в Харьковской области, требуя деньги

    Тема:

    Рост криминала в Украине (269)

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    Злоумышленники пытались узнать код от карточки 34-летнего харьковчанина. Для этого они пытали мужчину длительное время. Не выдержав издевательств, молодой человек скончался. Подозреваемые в совершении тяжкого преступления задержаны.
    Наручники. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. В Харьковской области задержали злоумышленников, которые замучили мужчину до смерти, требуя у него деньги, сообщает пресс-служба областной главка полиции. 

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    "В декабре прошлого года в Дергачевский отдел полиции поступило сообщение об обнаружении на обочине автодороги "Киев-Харьков-Довжанский" тела мужчины с травмами головы. Правоохранители установили личность погибшего – 34-летнего жителя Харькова", – говорится в сообщении.

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    Как выяснила полиция, жертву вывезли за пределы города двое мужчин, 28 и 34 лет, с целью завладения его деньгами.

    "Злоумышленники пытались узнать код от карточки 34-летнего харьковчанина. Для этого они пытали мужчину длительное время. Не выдержав издевательств, молодой человек скончался. После чего нападавшие завладели вещами умершего и скрылись с места преступления, оставив тело на обочине дороги", – сообщили в полиции.

    ГУ НП в Харьковской области
    Жестокое убийство в Харьковской области

    В ходе проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали лиц, причастных к совершению тяжкого преступления. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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    Преступники задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Стоит отметить, им грозит до 15 лет лишения свободы.

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