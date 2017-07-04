Разгул стихии в Украине. Без света остаются более 120 населенных пунктов

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. В результате сложных погодных условий остается без электричества 121 населенный пункт в четырех областях Украины, сообщает утром во вторник пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 4 июля остается обесточенным 121 населенный пункт в четырех областях, а именно: Киевская – 58, Сумская – 55, Кировоградская – 5 и Черниговская – 3", — говорится в сообщении.

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К возобновлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, что 1 июля в результате осложнения погодных условий на территории Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Тернопольской областей пострадал 21 человек, в том числе один ребенок. Кроме того, повреждены 260 кровель жилых домов, 11 хозяйственных зданий и 8 общеобразовательных школ.