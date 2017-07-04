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    Происшествия

    Разгул стихии в Украине. Без света остаются более 120 населенных пунктов

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    По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7:00 вторника обесточенным остается 121 населенный пункт в четырех областях. Наибольшее количество - в Киевской области.
    Последствия непогоды в Черниговской области
    ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. В результате сложных погодных условий остается без электричества 121 населенный пункт в четырех областях Украины, сообщает утром во вторник пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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    "По состоянию на 7:00 4 июля остается обесточенным 121 населенный пункт в четырех областях, а именно: Киевская – 58, Сумская – 55, Кировоградская – 5 и Черниговская – 3", — говорится в сообщении.

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    К возобновлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

    Напомним, что 1 июля в результате осложнения погодных условий на территории Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Тернопольской областей пострадал 21 человек, в том числе один ребенок. Кроме того, повреждены 260 кровель жилых домов, 11 хозяйственных зданий и 8 общеобразовательных школ.

    ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области
    Последствия непогоды в Черниговской области

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