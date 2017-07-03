Под Киевом трое парашютистов-новичков сломали ноги во время первого прыжка

КИЕВ, 3 июл – РИА Новости Украина. В субботу, 1 июля, на аэродроме "Бородянка" под Киевом трое парашютистов-любителей поломали ноги после своего первого прыжка.

По информации УНН, один из пострадавших сломал сразу обе ноги. Группа состояла из 18 человек.

По словам пострадавшей Натальи Чеп, люди получили травмы из-за пренебрежения требованиями безопасности инструкторами, которые позволили новичкам прыгать несмотря на внезапный сильный ветер.

"Мы подписали документы, что при любых переломах и даже в случае смерти ни мы, ни третьи стороны не будут обращаться в суд. Имея такую ​​бумажку, инструкторы пренебрегли элементарными правилами безопасности и на выходе видите — почти 20% людей стали инвалидами минимум на год. И это не информация по АТО, здесь, под Киевом", — сказала пострадавшая.

Эту информацию подтвердил журналист Константин Коваленко.

"Из 18 человек, которые прыгали с парашютом в Бородянке в эту субботу, трое поломали ноги. Один парень сразу две! Организаторы собирают подписи об отсутствии при любых обстоятельствах претензий и выпускают "первоклашек" прыгать в грозу. Халатность инструкторов привела к трагедии. Результат — искалеченные люди и деньги в карманах организаторов. А пострадавшим операции на конечностях и по меньшей мере год в больницах!" — написал журналист.

Ранее сообщалось, что военнослужащий элитного подразделения ВМС США скончался в больнице в результате повреждений, полученных при инциденте с нераскрывшимся парашютом.