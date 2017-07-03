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    Под Киевом трое парашютистов-новичков сломали ноги во время первого прыжка

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    По словам пострадавшей Натальи Чеп, люди получили травмы из-за пренебрежения требованиями безопасности инструкторами, которые позволили новичкам прыгать несмотря на внезапный сильный ветер.
    Парашютный спорт. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 3 июл – РИА Новости Украина. В субботу, 1 июля, на аэродроме "Бородянка" под Киевом трое парашютистов-любителей поломали ноги после своего первого прыжка.

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    По информации УНН, один из пострадавших сломал сразу обе ноги. Группа состояла из 18 человек.

    По словам пострадавшей Натальи Чеп, люди получили травмы из-за пренебрежения требованиями безопасности инструкторами, которые позволили новичкам прыгать несмотря на внезапный сильный ветер.

    "Мы подписали документы, что при любых переломах и даже в случае смерти ни мы, ни третьи стороны не будут обращаться в суд. Имея такую ​​бумажку, инструкторы пренебрегли элементарными правилами безопасности и на выходе видите — почти 20% людей стали инвалидами минимум на год. И это не информация по АТО, здесь, под Киевом", — сказала пострадавшая.

    Эту информацию подтвердил журналист Константин Коваленко.

    "Из 18 человек, которые прыгали с парашютом в Бородянке в эту субботу, трое поломали ноги. Один парень сразу две! Организаторы собирают подписи об отсутствии при любых обстоятельствах претензий и выпускают "первоклашек" прыгать в грозу. Халатность инструкторов привела к трагедии. Результат — искалеченные люди и деньги в карманах организаторов. А пострадавшим операции на конечностях и по меньшей мере год в больницах!" — написал журналист.

    Ранее сообщалось, что военнослужащий элитного подразделения ВМС США скончался в больнице в результате повреждений, полученных при инциденте с нераскрывшимся парашютом.

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