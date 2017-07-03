КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. В воскресенье в заброшенном здании Кривого Рога на Окружной улице в результате падения железобетонной плиты погибли два человека.

Как сообщает пресс-служба полиции, около 16 часов "скорую" вызвали в полуразрушенное производственное здание. Звонивший показал врачам, где произошел обвал, после чего ушел.

Медики обнаружили тела двух мужчин без признак жизни и вызвали полицию, которая при помощи спасателей достала погибших.

Рядом с местом обрушения полицейские нашли два газовых баллона и рабочие рукавицы. Согласно рабочей версии, мужчины искали металлолом. В результате каких-то действий потолок второго этажа упал и придавил двоих. Третий человек мог быть их коллегой, он вызвал "скорую" и, испугавшись, убежал. Ведется следствие, устанавливаются личности погибших и обстоятельства дела.

Нацполиция В Кривом Роге бетонная плита раздавила двух человек в заброшенном цеху

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