ГУ НП в Одесской области

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Легковой автомобиль Toyotа Camry взорван с помощью радиоуправляемого взрывного устройства в центре Одессы, сообщил в понедельник отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

В воскресенье, 2 июля, в Приморский отдел полиции поступило сообщение о том, что на автостоянке, возле одного из домов по улице Маразлиевской, произошел взрыв легкового автомобиля Toyotа Camry.

ГУ НП в Одесской области В центре Одессы взорвали автомобиль

На место происшествия выехала следственно оперативная группа и эксперты-взрывотехники. При обследовании выяснилось, что взрыв автомобиля произошел от радиоуправляемого самодельного взрывного устройства в пластиковом корпусе.

С места происшествия изъяты все фрагменты устройства и направлены на проведение соответствующих экспертиз.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

По информации представителя регионального главка полиции, данный автомобиль принадлежит одному из "бывших одесских депутатов", отмечает УНИАН.