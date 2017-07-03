наверх
03.07.201714:13
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В центре Одессы взорвали автомобиль

    (обновлено: )274
    По информации представителя регионального главка полиции, взорванный с помощью радиоуправляемого устройства автомобиль Toyotа Camry принадлежит одному из "бывших одесских депутатов".
    В центре Одессы взорвали автомобиль
    ГУ НП в Одесской области

    КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Легковой автомобиль Toyotа Camry взорван с помощью радиоуправляемого взрывного устройства в центре Одессы, сообщил в понедельник отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

    В воскресенье, 2 июля, в Приморский отдел полиции поступило сообщение о том, что на автостоянке, возле одного из домов по улице Маразлиевской, произошел взрыв легкового автомобиля Toyotа Camry.

    ГУ НП в Одесской области
    В центре Одессы взорвали автомобиль

    На место происшествия выехала следственно оперативная группа и эксперты-взрывотехники. При обследовании выяснилось, что взрыв автомобиля произошел от радиоуправляемого самодельного взрывного устройства в пластиковом корпусе.

    С места происшествия изъяты все фрагменты устройства и направлены на проведение соответствующих экспертиз.

    По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

    По информации представителя регионального главка полиции, данный автомобиль принадлежит одному из "бывших одесских депутатов", отмечает УНИАН.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Мощная хакерская атака в Украине
      Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
      Полиция Италии. Архивное фото
      Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца
      Врач скорой помощи. Архивное фото
      Смертельно опасная уличная еда. Кто ответит?
      Зона проведения АТО. Архивное фото
      "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты