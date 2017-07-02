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    Авдеевка все еще остается без водоснабжения

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    По данным ГСЧС, был создан запас воды в городском резервуаре объемом, его будет достаточно на 4 суток. Проведение ремонтно-восстановительных работ запланировано на 2 июля.
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    Facebook Вячеслава Аброськина

    КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. Город Авдеевка, что в Донецкой области,  остается без централизованного водоснабжения, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

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    "По состоянию на 7:00 2 июля электроснабжение Донецкой фильтровальной станции отсутствует", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что создан запас воды в городском резервуаре объемом, его достаточно на 4 суток.

    Проведение ремонтно-восстановительных работ запланировано на 2 июля.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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