Донецкая фильтровальная станция вновь обесточена из-за обстрелов

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. В субботу из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи в результате боевых действий, электроснабжение Донецкой фильтровальной станции было прекращено, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

Как стало известно, Авдеевка на подконтрольной Киеву территории Донецкой области осталась без централизованного водоснабжения,

"Первого июля в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой город Авдеевка (около 22 тысяч жителей). Решается вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ при условии безопасности для работников", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, по состоянию на 7.00 электроснабжение Донецкой фильтровальной станции отсутствует, для централизованного водоснабжения жителей Авдеевки создан запас воды в городском резервуаре.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.