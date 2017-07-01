Перемирие в Донбассе: военные сообщили об обстрелах и потерях

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Военные сообщили, что ополченцы за минувшие сутки 35 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе, один военный погиб, еще девять ранены, сообщает пресс-центр штаба военной операции.

"Бандформирования 35 раз применяли оружие против украинских защитников. Неоднократно боевики били по нашим позициям из артиллерии и другого оружия, запрещенного минскими соглашениями… За прошедшие сутки в ходе боевых действий один военнослужащий ВС Украины, к сожалению, погиб. Трое бойцов сил АТО получили ранения, еще шестеро — боевые травмы", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook в субботу.

По данным пресс-центра, на приморском направлении под огнем оказались пригород Донецка, Красногоровка, Марьинка, Широкино, Водяное, Гнутово и Лебединское. Отмечается, что удары наносились по жилым кварталам в районе Марьинки, но никто не пострадал.

Как заявляют силовики, на донецком направлении были обстреляны Авдеевка, Каменки, Зайцево, Горловка, Светлодарская дуга и Луганское. Нарушения есть и на луганском направлении, хотя здесь отмечается относительно спокойная обстановка. В данном районе обстрелы зафиксированы в районе Новоалександровки.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.